В ЕС смогли одобрить 18-й пакет санкций против России, — СМИ

Послы Европейского союза одобрили 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в социальной сети Х

«Зеленый свет — послы ЕС одобрили антироссийские санкции. Официальное одобрение (будет) позже сегодня», — написал журналист

Напомним, 10 июня Европейская комиссия представила очередной, уже 18-й пакет санкций против России. Эти ограничения направлены на снижение доходов Москвы от энергоресурсов, банковского сектора и военной промышленности. Однако Венгрия и Словакия не поддержали санкции, которые ограничивают импорт дешевых российских энергоносителей.