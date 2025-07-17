Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала заявление после своего назначения. Она опубликовала пост в социальной сети Facebook.

Чиновница отметила: «Для меня большая честь возглавить украинское правительство сегодня. Наше правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель – реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни. Война не дает права на промедление».

Добавляется: «Мы должны действовать быстро и решительно. Наши приоритетные шаги в первые шесть месяцев – это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска».

Глава правительства обещает, что ее Кабинет министров приложит все усилия для поддержки украинских предпринимателей, в частности, нужна комплексная дерегуляция, остановка несанкционированного давления на бизнес, ускорение большой приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки.

Говорится: «Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты».

Ранее Рада назначила Свириденко премьер-министром.