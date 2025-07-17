В «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн

В конце июля — начале августа в мобильном приложении для военнообязанных «Резерв+» добавят новые виды отсрочек от мобилизации. Об этом сообщает Facebook-страница заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

Оформить отсрочку в несколько кликов смогут:

— научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

— граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Как отметила Черногоренко, в Минобороны осознают то, насколько важно иметь возможность оформить отсрочку «онлайн», в связи с чем работа по расширению перечня для других категорий — продолжается. Среди следующих — семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Для оформления отсрочки необходимо:

— нажать на три точки на главном экране приложения;

— выбрать «Подать запрос на отсрочку».

— выбрать вид отсрочки.

Через некоторое время вы получите уведомление о результате вашего запроса.

Напомним, «Резерв+» пробует новую функцию — снятие с розыска без посещения ТЦК.