Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн

В «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн

Агата Кловская
17.07.25 14:26
207
В «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн

В конце июля — начале августа в мобильном приложении для военнообязанных «Резерв+» добавят новые виды отсрочек от мобилизации. Об этом сообщает Facebook-страница заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

Оформить отсрочку в несколько кликов смогут:

— научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

— граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Как отметила Черногоренко, в Минобороны осознают то, насколько важно иметь возможность оформить отсрочку «онлайн», в связи с чем работа по расширению перечня для других категорий — продолжается. Среди следующих — семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Для оформления отсрочки необходимо:

— нажать на три точки на главном экране приложения;

— выбрать «Подать запрос на отсрочку».

— выбрать вид отсрочки.

Через некоторое время вы получите уведомление о результате вашего запроса.

Напомним, «Резерв+» пробует новую функцию — снятие с розыска без посещения ТЦК.

Тэги: отсрочка, Резерв+

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.07.25 16:55

Трамп может закончить войну в Украине до конца года, — Ермак

17.07.25 16:31

Президент Колумбии жестко наехал на НАТО и Европу

17.07.25 16:12

В США от удара молнии погиб человек, множество людей пострадали

17.07.25 15:36

В НАТО подтверждают быструю поставку Patriot в Украину

17.07.25 15:14

Непогода натворила бед в Одессе

17.07.25 15:02

Барак и Мишель Обама таинственно прокомментировали слухи о разводе

17.07.25 14:14

Орбан покусился на границы и население Украины

17.07.25 14:04

Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

17.07.25 13:54

В США возле Капитолия задержали мужчину с луком, стрелами и оружием

17.07.25 14:04

Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

17.07.25 12:47

На полигоне под Черниговом курсант расстрелял военнослужащих

17.07.25 12:40

Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром

17.07.25 11:32

В Украине отменят «дистанционку» в школах

17.07.25 10:46

В Украине разрешили военные контракты на 60+

17.07.25 10:22

Фон дер Ляйен подтвердила €100 млрд для Украины

17.07.25 09:23

Обнародован состав нового правительства

17.07.25 09:00

Госдеп прокомментировал усилия Трампа по Украине

16.07.25 16:49

Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону

16.07.25 10:17

Путин отверг ультиматум Трампа, — СМИ

11.07.25 09:18

Макрон пообещал отправить в Украину 50 тысяч солдат

11.07.25 10:36

Россия предложила «новый подход» по урегулированию войны в Украине, — Рубио

11.07.25 08:59

Трамп сделал интригующее заявление по поводу России

11.07.25 16:14

Трамп вообразил себя… Суперменом

11.07.25 10:39

МАГАТЭ сообщило о тяжелейшей ситуации на Запорожской АЭС

11.07.25 16:51

Буданов озвучил новое условие по перемирию

11.07.25 13:43

Трамп обдумывает введение «глобального нефтяного эмбарго», чтобы ударить по экономике РФ

11.07.25 14:35

Нефть снова начала дорожать после доклада ОПЕК

14.07.25 09:18

Трамп готовит для Украины наступательное оружие, способное бить даже по Москве, — СМИ

11.07.25 13:02

Госдеп сделал заявление о необходимости коммуникации с Россией

Фото и Видео
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди