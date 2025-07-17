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Новости > Эудун Гренвольд: известный норвежский спортсмен погиб от удара молнии

Эудун Гренвольд: известный норвежский спортсмен погиб от удара молнии

Александр Панько
17.07.25 08:38
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Эудун Гренвольд: известный норвежский спортсмен погиб от удара молнии

49-летний норвежский фристайлист Эудун Гренвольд, который являлся бронзовым медалистом Олимпийских игр 2010-го года, погиб от удара молнии. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что трагедия произошла во время похода, в который отправился бывший спортсмен.

Увы, невзирая на срочную госпитализацию и оказанную медицинскую помощь, медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

Стоит напомнить, что Эудун Гренвольд начинал свою спортивную карьеру как горнолыжник, а в 2004-м году перешел во фристайл, выбрав дисциплину ски-кросс. Спустя три года он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.

После завершения карьеры спортсмена с 2010-го года он работал тренером.

Ранее в российском отеле от удара молнии погибли три человека.

Тэги: мир, молния, спорт, Эудун Гренвольд

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