Ситуация на фронте: за сутки произошло 112 боевых столкновений

Война в Украине продолжается. О том, что происходит на фронте, рассказал Генштаб ВСУ.

Военные поведали о ситуации на четверг, 17 июля.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 112 боевых столкновений.

Сказано: «Российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 63 управляемых авиационных бомбы».

Добавляется: «Кроме этого россияне привлекли 1 292 дрона-камикадзе и осуществили 4 140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 038 650 солдат.