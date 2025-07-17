В Чернигове произошел пожар на рынке

Минувшей ночью в Чернигове произошло крупное ЧП. Горел городской рынок, сообщает ГСЧС.
Информируется следующее: «Ночью на территории городского рынка загорелись киоски и кровля мясного павильона».
Добавляется: «Огонь быстро распространялся, но спасатели оперативно не допустили масштабного пожара».
Указывается, что для борьбы с пламенем привлекались 53 спасателя и 14 единиц техники.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Сейчас причины возгорания выясняются.
Ранее пожар в Полтавской области уничтожил урожай зерна.