В Чернигове произошел пожар на рынке

Минувшей ночью в Чернигове произошло крупное ЧП. Горел городской рынок, сообщает ГСЧС.

Информируется следующее: «Ночью на территории городского рынка загорелись киоски и кровля мясного павильона».

Добавляется: «Огонь быстро распространялся, но спасатели оперативно не допустили масштабного пожара».

Указывается, что для борьбы с пламенем привлекались 53 спасателя и 14 единиц техники.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Сейчас причины возгорания выясняются.

Ранее пожар в Полтавской области уничтожил урожай зерна.