Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 038 650 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 17 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 038 650 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 029 танков, 22 996 боевых бронированных машин, 30 438 артиллерийских систем, 1 440 РСЗО, 1 197 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 46 414 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 491 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 55 383 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 932 единицы специальной техники.

Ранее Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону.