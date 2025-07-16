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Новости > Китайцы узнали о дружбе кое-что удивительное

Китайцы узнали о дружбе кое-что удивительное

Александр Панько
16.07.25 14:26
179
Китайцы узнали о дружбе кое-что удивительное

Эксперты из Шанхайского университета международных исследований в Китае узнали о дружбе кое-что удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что близкие друзья не только думают сходным образом, но и демонстрируют синхронную работу мозга.

В опыте участвовали 175 людей, 47 из которых прошли нейровизуализацию, то есть метод диагностики, позволяющий получить изображения структуры и активности мозга. Его используют для изучения психических состояний, эмоций, когнитивных процессов и нейропатологий.

Сообщается, что на втором этапе эксперимента подопытным показывали рекламу и просили оценить привлекательность объявлений и продукции.

Выяснилось, что близкие друзья чаще давали схожие оценки, в то время как мнения незнакомых людей значительно различались.

Добавляется, что, чем крепче была дружба, тем сильнее совпадали реакции на одни и те же стимулы.

В то же время, сканирование мозга выявило, что у друзей синхронно активировались участки, отвечающие за восприятие предметов, внимание, память, социальную оценку и систему вознаграждения. То есть, мозг друзей реагировал на рекламу и продукты почти одинаково.

Ученые говорят, что их работа представляет собой научное объяснение тому, что часто называют ментальной связью.

Указывается, что в повседневной жизни люди иногда замечают, что близкий человек может «читать их мысли» и предугадывать реакции. Подобное явление кажется чем-то почти мистическим, однако на самом деле речь идет о реальных, измеримых нейронных процессах.

Резюмируется, что активности мозга одного человека можно было с высокой точностью предсказать не только его собственные намерения, но и поведение его друга – к примеру, готовность купить тот или иной товар. Полученные результаты, по их словам, подчеркивают, насколько сильно близкие отношения формируют общее восприятие мира и влияют на выбор. Новые данные могут быть применены в маркетинге, поведенческих науках и нейропсихологии.

Ранее был назван самый опасный день недели для пожилых людей.

Тэги: ученые, мир, наука

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