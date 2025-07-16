После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу и предложил 5 Patriot, — СМИ

После очередной российской атаки на Украину президент США Дональд Трамп сам позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. В разговоре он поддержал инициативу немецкого лидера по помощи Киеву, чем удивил его. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Издание пишет, что изменение позиции Трампа относительно предоставления военной помощи Украине стало результатом длительного давления со стороны европейских лидеров и НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб установил дружеские отношения с Трампом во время гольф-турнира во Флориде, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте регулярно присылал ему одобрительные сообщения. В неформальном тоне он даже в шутку назвал Трампа «папочкой».

Канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с Трампом в Белом доме в июне, после чего почти каждую неделю общался с ним по телефону.

Во время одного из таких разговоров, 3 июля, Мерц предложил приобрести для Украины две системы ПВО Patriot — после того, как США остановили военную помощь Киеву.

Как отмечает WSJ, Трамп, вероятно, не был проинформирован о приостановлении помощи, поэтому прямо во время разговора обратился к присутствующему министру обороны Питу Гегсету: «Пит, что происходит?».

Через несколько дней, увидев разрушения в результате очередной атаки РФ на Украину, Трамп сам позвонил Мерцу и не только согласился на его предложение, но и предложил поставить пять систем Patriot вместо двух.

По информации издания, такой шаг Трампа удивил канцлера Германии. Он понял, что президент США начал терять терпение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Мерц сразу согласился на покупку пяти комплексов, хотя для этого ему еще придется найти необходимое финансирование вместе с европейскими партнерами.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла очередной массированный дроново-ракетный удар по украинским городам.