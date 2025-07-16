В Николаевской области трагически погиб рабочий

В Вознесенске (Николаевская область) произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что накануне, во вторник, 15 июля, погиб 29-летний работник кирпичного завода.

Добавляется, что на месте происшествия правоохранители установили, что во время работы на специальном оборудовании для изготовления кирпича мужчина попал под пресс, в результате чего получил смертельные травмы.

Уже начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ранее во Львовской области трагически погиб шахтер.