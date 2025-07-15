ВСУ получат десятки тысяч «убийц шахедов»

Агентство оборонных закупок законтрактовало десятки тысяч дронов-перехватчиков, также известных как «убийцы шахедов». Об этом сообщил глава АОЗ Арсен Жумадилов в интервью изданию Бабель.

«Десятки тысяч. Это то, что мы уже законтрактовали, и будем контрактовать дальше. Наше контрактование сейчас, с одной стороны, упирается в возможности производителя, с другой стороны — в возможности государственного бюджета. Все то, на что будет способен государственный бюджет, мы точно законтрактуем», — сказал он.

Если производственные мощности позволят изготовить больше, чем может оплатить государство, возможно привлечение партнерского финансирования, добавил Жумадилов.

По его словам, тогда АОЗ будет контрактовать дроны либо по датской модели (когда страны ЕС финансируют контракты с украинскими производителями на изготовление оружия для ВСУ), либо напрямую с странами-партнерами, чтобы эти дроны передавали нам как международно-техническую помощь.

К середине июля сумма подписанных Агентством оборонных закупок контрактов на поставки дронов достигла 118 млрд гривен. Это более трети общего бюджета агентства на 2025 год.

Напомним, ВСУ имеют решение против FPV-дронов.