Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 036 290 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 15 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 036 290 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 022 танка, 22 993 боевые бронированные машины, 30 346 артиллерийских систем, 1 440 РСЗО, 1 194 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 45 880 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 491 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 55 147 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 932 единицы специальной техники.

Ранее Трамп выдвинул России жесткий ультиматум.