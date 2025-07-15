Рютте высказался об увеличении странами НАТО расходов на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об увеличении странами Альянса расходов на оборону. По его словам, это позволить создать больше рабочих мест в США.

Он сказал: «Прямое влияние, если бы я жил в США, это больше рабочих мест для среднего класса, потому что это означает больше производственных линий в великой оборонно-промышленной базе здесь, в США».

Чиновник отметил, что увеличение военных расходов выгодно и Европе.

При этом говорится, что обязательство членов НАТО повысить свои оборонные бюджеты не менее чем до 5% ВВП является крупнейшим внешнеполитическим успехом президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что по состоянию на начало этого года семь-восемь членов НАТО так и не смогли достичь предыдущего минимального уровня расходов в 2% ВВП, а Испания и вовсе, как он полагает, «никогда не сможет нарастить оборонный бюджет до требуемого уровня».

Ранее Трамп и ЕС договорились об оружии для Украины.