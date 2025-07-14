Импорт электричества в Украину существенно вырос

На прошлой рабочей неделе (7-11 июля) импорт электроэнергии в Украину существенно (в два раза) вырос по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Он составил 44 тысячи МВт·ч.

Об этом информирует портал ExPro.

Указывается при этом, что экспорт сократился до 32,2 тысяч МВт·ч.

Говорится, что наибольшие объемы импорта фиксируются в вечерние часы пиковых нагрузок.

Сказано: «Сейчас импорт в пиковые часы может превышать 1 ГВт, что является значительным вкладом в обеспечение стабильности. В текущих условиях импорт снова может стать важной составляющей для энергосистемы в часы пикового потребления».

Резюмируется: «Потребность в долгосрочном прогнозируемом импорте ставит на повестку дня развитие аукционов на доступ к межгосударственному пересечению».

Ранее после воздушной атаки России Киев частично остался без электричества.