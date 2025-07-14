Иран хочет перезагрузить сотрудничество с МАГАТЭ, — СМИ

Власти Ирана хотят продолжить сотрудничество с МАГАТЭ «в новой форме». Об этом сообщает Spiegel.

Так, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о намерении разрешить инспекторам МАГАТЭ работать в стране после завершения боевых действий с Израилем.

Как отметил министр, после недавних атак Израиля и США на иранские ядерные объекты, Тегеран заявил о готовности продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, но в «новой форме».

«Опасность распространения радиоактивных материалов и риск взрыва остатков боеприпасов являются серьезными. Поэтому доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам имеет как аспект безопасности реакторов, так и аспект, касающийся безопасности самих инспекторов», — заявил Арагчи.

Напомним, в конце июня Иран заявил о разрыве сотрудничества с МАГАТЭ.