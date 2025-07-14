Беларуская армия начала сбивать российские дроны, летящие в Украину

Вертолет Беларуси уничтожил российский ударный беспилотник, который направлялся в сторону Украины в субботу, 12 июля. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источники в украинской разведке.

Белорусские силы противовоздушной обороны уничтожили российский ударный дрон, который летел в Украину.

Ударный беспилотник типа Гербера был обнаружен вертолетом Ми-24, который как раз выполнял задачу по контролю воздушного пространства Беларуси.

В тот момент в воздушном пространстве Беларуси находилось как минимум три российских беспилотника.

Вертолет белорусских сил ПВО во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил о обнаружении и уничтожении ударного дрона.

Осколки сбитого БПЛА упали на территории Гомельской области.

Напомним, Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot.