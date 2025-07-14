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Новости > Ситуация на фронте: за сутки произошло 212 боевых столкновений

Ситуация на фронте: за сутки произошло 212 боевых столкновений

Александр Панько
14.07.25 11:13
128
Ситуация на фронте: за сутки произошло 212 боевых столкновений

Война в Украине продолжается. Стало известно, что происходит на фронте.

О ситуации на понедельник, 14 июля, поведал Генштаб ВСУ.

Сообщается, что за минувшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.

Говорится: «Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных ударов, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5 611 обстрелов, из них 91 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 496 дронов-камикадзе».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 035 060 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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