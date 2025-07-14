В Германии поставили точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус поставил окончательную «точку» в теме передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает Financial Times.

Писториус в интервью изданию заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus.

Такое решение Берлин приняли даже несмотря на волну недавних российских авиаударов и повторный запрос Киева.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) — высокотехнологичная крылатая ракета большой дальности класса «воздух-поверхность».

Предназначена для сверхточного уничтожения хорошо защищенных или подземных целей повышенной сложности. Она способна эффективно поражать как точечные объекты, так и цели, рассредоточенные на большой площади.

Напомним, сенатор Линдси Грэм анонсировал рекордный поток оружия для ВСУ.