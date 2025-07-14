На Киевщине мужчина бросил гранату в полицейских и получил пулю в ответ

В селе Михайловка-Рубежовка под Киевом во время вызова на домашнее насилие мужчина бросил гранату в полицейских, сообщает Нацполиция Киевской области.

Как сообщается, 18-летняя девушка вызвала копов, потому что отец угрожал ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

Когда полиция зашла в дом, мужчина взорвал гранату, в результате чего пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. В ответ правоохранители открыли огонь. 41-летний нападавший погиб на месте происшествия.

Во время обыска в доме обнаружили и изъяли четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож. Продолжается следствие.

Напомним, в Нежине мужчина взорвал гранату в парке.