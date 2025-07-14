Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отправят Украине Patriot, а также другую технику. Об этом сообщает Reuters и Bloomberg.

«Мы отправим им „Patriots“, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит, красиво, а потом вечером всех бомбит. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — сказал Трамп журналистам.

При этом в западных СМИ расходится информация о том, что именно имел ввиду президент США. Одни СМИ пишут, что речь о ракетах к Patriot, другие — что речь и самих системах ПВО, еще ряд СМИ пишут, что Трамп имел ввиду и ракеты и сами зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, глава Белого дома не назвал точное количество Patriot, которые планирует отправить в Украину. Однако он заявил, что Евросоюз возместит Америке их стоимость.

«По сути, мы собираемся поставлять им различные образцы очень сложной военной техники. Они будут платить нам за это 100%, и именно этого мы и хотим», — добавил Трамп, общаясь с журналистами.

В соцсетях появилось видео, на котором журналист задал Трампу следующий вопрос: «Господин президент, просто хотел дополнить про Украину. Отправят ли США больше ракет Украине?»

«Я еще не договорился о количестве, но они будут иметь некоторые, потому что им нужна защита. Но Европейский союз платит за это. Мы ничего за это не платим. Но мы отправим, это будет бизнес для нас. И мы отправим им Patriot, которые им срочно нужны», — сказал глава Белого дома.

Исходя из вышесказанного выходит, что Трамп отвечал на вопрос о ракетах. Но не исключено, что он имел ввиду не только ракеты.

Напомним, Трамп готовит для Украины наступательное оружие, способное бить даже по Москве.