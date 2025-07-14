Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Киев

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в понедельник, 14 июля. Его визит будет длительным. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По словам Ермака, темами разговоров будут оборона, усиление безопасности, оружие, санкции, защита людей, усиление сотрудничества между Украиной и США.

«Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход», — отметил руководитель ОП.

Напомним, Зеленский рассказал, о чем говорил с Келлогом в Риме.