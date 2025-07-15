Китайцы назвали простой способ снизить риск инсульта

Медики из Китая назвали простой способ снизить риск инсульта. Они дали дельный совет.

По словам врачей, регулярное употребление достаточного количества воды снижает риск инсульта на 25%.

Во время опыта специалисты проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания США (NHANES), охватывающие период с 1999-го по 2020-й год.

Указывается, что в выборку вошли более 49 тысяч человек старше 20 лет. Мужчины составляли около 48% от общего числа участников.

Эксперты исключили влияние таких факторов, как возраст, пол и общее потребление калорий, сосредоточившись именно на объеме потребляемой жидкости.

В итоге оказалось, что у людей, которые пили больше всего воды, риск инсульта был на четверть ниже по сравнению с теми, кто не уделял внимания поддержанию водного баланса.

Также китайцы проанализировали истории болезни участников, ежедневно потреблявших менее 1,4 литра жидкости (примерно шесть стандартных чашек). Было установлено, что у таких людей вероятность острого нарушения кровоснабжения головного мозга оказалась значительно выше.

Информируется, что поддержание водного баланса это важная и простая мера профилактики сердечнососудистых заболеваний.

Резюмируется, что регулярное потребление достаточного объема воды может стать ключевым фактором в снижении риска инсульта, особенно у людей среднего и старшего возраста.

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