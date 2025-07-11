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Новости > Трамп обдумывает введение «глобального нефтяного эмбарго», чтобы подстегнуть экономику РФ

Трамп обдумывает введение «глобального нефтяного эмбарго», чтобы подстегнуть экономику РФ

Агата Кловская
11.07.25 13:43
98
Трамп обдумывает введение «глобального нефтяного эмбарго», чтобы подстегнуть экономику РФ

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант введения «глобального нефтяного эмбарго», чтобы подстегнуть военную экономику Владимира Путина. Растущее недовольство Кремлем может дать Конгрессу США возможность принять новые санкции против России.

Издание The Times пишет, что законопроект предусматривает введение 500%-ых импортных пошлин для стран, которые покупают нефтепродукты или уран у России. Эти санкции могут затронуть такие страны, как Китай, Индия и Турция, которые покупают нефть у России частично через «теневой флот» тайных танкеров.

Спорным моментом является то, сможет ли Трамп пережить экономические последствия этогорешения в условиях продолжающейся экономической нестабильности.

Сотрудник Института исследований внешней политики Максимилиан Хесс предсказал, что Трамп откажется от 500%-ой пошлины, предусмотренной в законопроекте, что будет эквивалентно глобальному эмбарго на российскую нефть.

«На мой взгляд, в том виде, в котором он (законопроект) написан, он слишком жесткий, чтобы его когда-либо применили, если только Трамп не выступит и не скажет: „Мы должны принять риск, который Россия представляет для Европы и всего мира, и мы должны согласиться с ценами на нефть, близкими к 100 долларам, а может быть, даже выше“. Но я просто не могу представить, что Трамп пойдет на это», — отметил Хесс.

По его словам, расширение режима санкций США и некоторая форма угрозы введения вторичных пошлин могут быть эффективными. Хесс, однако, считает, что 18-ый пакет санкций ЕС, который заблокировали Венгрия и Словакия, был слишком осторожным, чтобы оказать значительный эффект.

По словам Хесса, вместо этого необходимо «радикально изменить» подход к контролю за соблюдением санкций, чтобы можно было отказать в доступе к британским и европейским финансовым и страховым рынкам, если иностранные порты не соблюдают стандарты проверки судов.

Напомним, Трамп сделал интригующее заявление по поводу России.

Тэги: нефть, Дональд Трамп

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