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Новости > Единственный авианосец Путина отправят на металлолом, — СМИ

Единственный авианосец Путина отправят на металлолом, — СМИ

Агата Кловская
11.07.25 12:59
193
Единственный авианосец Путина отправят на металлолом, — СМИ

Минобороны России может отказаться от восстановления единственного авианосца в составе флота — крейсера «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте с 2018 года. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники росСМИ.

Ремонт и модернизация в настоящее время приостановлены, а вопрос о дальнейшей судьбе корабля должен быть решен в ближайшее время. Представители Главного командования ВМФ РФ и Объединенной судостроительной корпорации, которая занималась модернизацией крейсера, сейчас обсуждают целесообразность его возвращения в состав флота.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Аваканц назвал отказ от ремонта «абсолютно правильным решением». По его словам, «Адмирал Кузнецов» не нужен даже после модернизации, поскольку, это, мол, «очень дорогое и неэффективное морское вооружение».

«Будущее — за роботизированными системами и беспилотной авиацией. А Кузнецова, если решат не ремонтировать, остается только порезать на металлолом и утилизировать», — добавил он.

Однако, как напомнил контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов, действующая стратегия РФ до 2030 года предусматривает наличие авианосных соединений как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте. Однако, по его словам, вопрос на самом деле в финансировании.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандикин считает, что даже с развитием надводных и подводных беспилотников обойтись без авиационного прикрытия в дальних походах невозможно.

«Конечно, с Кузнецовым все сложно: длительный ремонт, были проблемы, пожар. Но то, что Индия, Китай и другие страны развивают авианосный флот, свидетельствует о потребности в таких кораблях», — сказал он.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» предназначен для уничтожения крупных надводных целей, защиты морских группировок и поддержки десантных операций. На его борту могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. Корабль встал на ремонт после похода в Средиземное море, во время которого наносил удары по объектам в Сирии. Первоначально модернизацию оценили в 20 млрд рублей. В декабре 2019 года на борту произошел пожар, который унес жизни двух человек и еще 14 пострадали. Планировалось, что корабль вернется в флот в 2022 году, но сроки неоднократно переносили. Ранее росСМИ сообщали, что срок службы авианосца могут продлить на 20 лет.

Напомним, в России признали бегство Черноморского флота из Крыма.

Тэги: Россия, авианосец, Адмирал Кузнецов

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