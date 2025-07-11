Германия готова оплатить две системы Patriot, Норвегия — еще одну, — Зеленский

Германия готова оплатить две американские системы противовоздушной обороны Patriot для Украины, Норвегия — еще одну. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

«Мы обсудили с партнерами возможность купить в Европе и в США прежде всего еще необходимые пакеты соответствующего оружия. Мы дали детали по этому пакету нашим друзьям, надеемся на поддержку», — сказал Зеленский.

По его словам, в частности речь идет о системах ПВО, системах Patriot и ракетах для них, а также артиллерия и другие виды оружия, которые «укрепляют украинскую армию и очень необходимые системы для защиты».

«С президентом Трампом у нас позитивный диалог по системам Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть договоренности, две системы. Норвегия готова оплатить одну систему», — рассказал президент.

Он отметил, что когда Украина получит четкий ответ от производителя и от различных возможностей США относительно дат, присоединятся и другие европейские партнеры.

«Именно такая на сегодня схема финансирования американских систем Patriot. Мы уже имеем понимание, откуда начало финансирования будет идти», — добавил Зеленский.

Напомним, США планируют убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot.