Госдеп сделал заявление о необходимости коммуникации с Россией

Государственный департамент США сделал заявление по поводу завершения войны в Украине. Как сказала официальный представитель ведомства Тэмми Брюс, для этого необходима коммуникация с Россией.

Заявляется: «Многие в предыдущей администрации считали, что с президентом России Владимиром Путиным вообще не стоит разговаривать. С ним не разговаривали три года».

Добавляется: «Так невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попытаться остановить кровопролитие и страдания».

Ранее Госдеп сделал важное заявление по поводу завершения войны в Украине.