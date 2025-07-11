Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Госдеп сделал заявление о необходимости коммуникации с Россией

Госдеп сделал заявление о необходимости коммуникации с Россией

Александр Панько
11.07.25 13:02
138
Госдеп сделал заявление о необходимости коммуникации с Россией

Государственный департамент США сделал заявление по поводу завершения войны в Украине. Как сказала официальный представитель ведомства Тэмми Брюс, для этого необходима коммуникация с Россией.

Заявляется: «Многие в предыдущей администрации считали, что с президентом России Владимиром Путиным вообще не стоит разговаривать. С ним не разговаривали три года».

Добавляется: «Так невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попытаться остановить кровопролитие и страдания».

Ранее Госдеп сделал важное заявление по поводу завершения войны в Украине.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Госдеп

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.07.25 14:29

В небе над Киевом заметили гражданский самолет

11.07.25 13:43

Трамп обдумывает введение «глобального нефтяного эмбарго», чтобы подстегнуть экономику РФ

11.07.25 13:41

Фицо объяснил, почему блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России

11.07.25 13:35

Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине, — Мерц

11.07.25 12:59

Единственный авианосец Путина отправят на металлолом, — СМИ

11.07.25 12:23

Германия готова оплатить две системы Patriot, Норвегия — еще одну, — Зеленский

11.07.25 12:12

В пяти областях Украины фиксируются отключения электричества

11.07.25 12:05

В Киеве запускают проект «Чистое небо»

11.07.25 11:59

ISW: При нынешних темпах России потребуется около 89 лет, чтобы захватить Украину

11.07.25 13:43

Трамп обдумывает введение «глобального нефтяного эмбарго», чтобы подстегнуть экономику РФ

11.07.25 09:18

Макрон пообещал отправить в Украину 50 тысяч солдат

11.07.25 09:11

Ряд государств готовятся к отправке миротворцев в Украину

11.07.25 08:59

Трамп сделал интригующее заявление по поводу России

10.07.25 15:46

Евросоюз предоставил Украине €1 млрд за счет РФ

10.07.25 12:57

В Киеве застрелили полковника СБУ

10.07.25 10:56

Россия цинично отреагировала на решение ЕСПЧ по делу MH17

10.07.25 09:34

ЕСПЧ огласил решение по иску Украины и Нидерландов к России

10.07.25 09:10

Зеленский рассказал, о чем говорил с Келлогом в Риме

10.07.25 00:27

Bitcoin в очередной раз обновил рекорд своей стоимости

04.07.25 16:17

В выходные украинцев ждет весьма жаркая погода

04.07.25 14:48

В Киеве возникли проблемы с газом

04.07.25 15:38

Украинцы потребляют все больше электричества – названа причина

09.07.25 13:23

В Киеве задержали китайских шпионов, которые охотились за «Нептунами»

09.07.25 12:19

ЦРУ заявило о применении химического оружия в Украине

07.07.25 11:39

В Днепропетровской области произошло кровавое ДТП с автобусом

04.07.25 15:29

Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City: настаиваем на необходимости доработки законопроектов

07.07.25 15:32

Назван фактор, повышающий риск депрессии

07.07.25 16:05

Ученые поведали о небывалой пользе кетогенной диеты

06.07.25 23:58

В ближайшие дни украинцев ждет адская жара – прогноз синоптиков

Фото и Видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди