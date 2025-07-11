Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попытался объяснить, почему блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал власти страны изменить свою точку зрения.

В социальной сети Facebook чиновник ответил: «Немецкий канцлер Фридрих Мерц просит словацкое правительство перестать блокировать принятие 18-го пакета санкций против России. Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности России».

Добавляется: «Но до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа с 1 января 2028-го года. Соглашение о таких гарантиях до сих пор не достигнуто».

Ранее Фицо нелестно высказался об Украине.