В пяти областях Украины фиксируются отключения электричества

На утро пятницы, 11 июля, проблемы с электричеством фиксируют в пяти областях Украины. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сказано следующее: «Из-за грозы и шквалистого ветра были полностью или частично обесточены 438 населенных пунктов в пяти областях».

Добавляется, что ремонтные бригады облэнерго восстанавливают поврежденные линии.

Указывается, что восстановление электроснабжения всех абонентов ожидается до конца суток.

Также сообщается, что потребление электроэнергии в нашей стране уже демонстрирует тенденцию к снижению: сегодня на 9-30 утра оно было на 6,6% ниже, чем в это же время предыдущего дня, в четверг.

Причина этому – спад жары в западных и центральных областях, а также солнечная погода в большинстве регионов, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

Информируется, что суточный максимум потребления электроэнергии снизился на 1,5% по сравнению с пиком в среду.

Резюмируется: «Использование мощных электроприборов сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 15-00».

Ранее в результате ночной атаки России в Киеве пострадали электрические сети.