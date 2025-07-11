В Киеве запускают проект «Чистое небо»

В Киеве начнет работать проект «Чистое небо». Как поведал начальник КГВА Тимур Ткаченко, он ориентирован на перехват дронов.

Отмечается, что на реализацию этой инициативы будет выделено 260 миллионов гривен.

Планируется развернуть центр подготовки операторов, то есть специализированную структуру, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками.

Кроме этого сформируют дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в столице и на подступах к городу.

Сказано: «Работаем в тесной координации с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны для достижения максимальной синергии с системой ПВО».

Резюмируется, что несколько месяцев пилотного запуска проект в Киевской области уже доказал свою эффективность: было перехвачено почти 550 российских БПЛА.

Ранее Пентагон в четыре раза увеличил план закупки ракет Patriot.