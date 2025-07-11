Ситуация на фронте: за сутки произошло 214 боевых столкновений

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о том, что сейчас происходит на фронте.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 214 боевых столкновений.

Также сказано: «Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб».

Добавляется: «Россияне совершили 5 539 обстрелов, из которых 92 были из реактивных систем залпового огня, а также привлекли для поражения 3 822 дрона-камикадзе».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 031 620 солдат.