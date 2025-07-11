МАГАТЭ сообщило о тяжелейшей ситуации на Запорожской АЭС

МАГАТЭ бьет тревогу из-за ситуации на Запорожской АЭС, которую контролируют россияне. Сообщается, что объект остается подключенным к последней оставшейся основной линии электропередачи, из-за чего риски тут растут.

Сказано, что еще 4 июля из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ питание ЗАЭС было переведено на дизель-генераторы.

Говорится: «Это отключение вынудило объект полагаться на резервные дизель-генераторы в течение почти четырех часов. Подобная ситуация продолжает демонстрировать повышенные риски для ядерной безопасности во время конфликта».

Ранее МАГАТЭ сообщило об отключении трех энергоблоков АЭС в Украине.