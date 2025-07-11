ООН заявила о самом кровавом месяце в Украине

Июнь стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине за три года войны. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) в четверг, 10 июля.

Так, в июне погибло 232 человека и еще 1343 — были ранены. Количество погибших гражданских в июне является самым высоким почти за год.

Мониторинговая миссия отмечает, что в прошлом месяце российские ракетные удары и удары «шахедами» по городским районам вызвали большинство жертв среди гражданского населения (53%).

«В Днепре, Киеве и Харькове удары часто приводили к нескольким жертвам в одном инциденте, с особенно большим количеством раненых гражданских лиц. В июне 2025 года количество ракет и барражирующих боеприпасов, выпущенных РФ по Украине, было более чем в 10 раз больше, чем в июне 2024 года», — говорится в сообщении.

Также остается большое количество жертв среди гражданского населения в прифронтовых населенных пунктах. Большинство из них вызваны атаками дронов малой дальности, в частности в Херсонской и Донецкой областях.

«Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (98%) — на территориях, контролируемых правительством Украины. Жертвы среди гражданского населения были зафиксированы в 16 областях Украины и городе Киеве», — добавили в мониторинговой миссии.

Напомним, с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года в Украине в результате российской военной агрессии погибли не менее 968 мирных жителей, еще 4807 были ранены — это на 37% процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные озвучило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЛ).