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Новости > У Орбана пожаловались на идею ЕС выделить Украине 100 млрд евро

У Орбана пожаловались на идею ЕС выделить Украине 100 млрд евро

Агата Кловская
10.07.25 14:40
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У Орбана пожаловались на идею ЕС выделить Украине 100 млрд евро

Венгрия выступает против идеи Евросоюза создать фонд на 100 млрд евро для поддержки Украины. Будапешт считает это «финансированием войны». Об этом сообщил советник премьера Венгрии Балаш Орбан в Facebook.

«Европа осталась без денег — за исключением случаев, когда речь идет о войне. На это всегда найдется 100 миллиардов евро», — прокомментировал Балаш Орбан идею о новой помощи Украине.

Он пожаловался, что на самом деле такая помощь якобы означает:

— на 100 миллиардов евро меньше на европейскую конкурентоспособность;

— на 100 миллиардов евро меньше на охрану границ;

— на 100 миллиардов евро меньше для европейских граждан, семей, сообществ.

Балаш Орбан нафантазировал, что такая помощь станет «только началом», поскольку Украина якобы попросила 1000 миллиардов евро.

«В то время как Европа не может выбраться из собственного экономического, социального и безопасности кризиса, Брюссель продолжает финансировать войну — вместо мира оружие, вместо конкурентоспособной Европы — новое задолженность... В Брюсселе всегда есть деньги, которые можно потратить, только не на Европу», — добавил советник венгерского премьера.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что ЕС хочет заложить в следующем семилетнем бюджете 100 млрд евро на помощь Украине. Для этого планируют создать специальный фонд.

Для этого такую идею должны поддержать страны-члены блока.

Тэги: Евросоюз, Украина, помощь, Венгрия

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