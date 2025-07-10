Россия готовит отключение света в Харькове — обнародован план

Российские захватчики планировали осуществить ряд диверсий и обесточить Харьков. Об этом сообщила СБУ в четверг, 10 июля.

Указано, что спецслужба задержала агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих Харьков. Он оказался детским аниматором. А к вниманию оккупантов он попал через свою знакомую, которая проживает в РФ.

Мужчину дистанционно завербовали, и он получил задание от куратора: взорвать опорную электроподстанцию в Харькове с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Это было «тестовое» задание для агента. А в случае успешного подрыва первой электроподстанции, он должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах.

«Сотрудники СБУ задержали агента, когда он делал взрывчатку в своем жилище. Во время документирования его преступлений СБУ установила также, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники», — говорится в сообщении.

При обысках в жилище и автомобиле задержанного изъяты составные части для СВУ, прокремлевская символика, в частности паспорт Украины в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Путин сделал заявление по поводу Харькова.