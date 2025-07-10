Европарламент не поддержал вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии, возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен. Об этом стало известно во время заседания ЕП в четверг, 10 июля.

Так, при рассмотрении вопроса вотума недоверия Еврокомиссии «за» проголосовали 175 евродепутатов. «Против» выступили 360 членов ЕП и еще 18 воздержались.

Как известно, инициатива по вотуму недоверия Еврокомиссии принадлежит евродепутату Георге Пипереа из румынской ультраправой партии Альянс за объединение румын (AUR).

Основанием для инициативы стал так называемый скандал Pfizergate — решение суда ЕС, что Еврокомиссия незаконно отказалась опубликовать текстовые сообщения между фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурлой во время переговоров о поставках вакцин в 2021 году. Суд признал, что комиссия «нарушила принцип надлежащего управления».

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения в том, что ее переписка с руководителями фармацевтических компаний во время эпидемии коронавируса в 2021 году противоречила интересам Евросоюза.

Напомним, Фон дер Ляйен призвала Европу стать независимой от США и принять Украину в ЕС.