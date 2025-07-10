Под Львовом река Зубра вышла из берегов

Под Львовом произошло ЧП – тут из-за сильных дождей вышла из берегов река Зубра. Об этом информирует местный горсовет.

Проезд транспорта на этом участке пока невозможен.

Кроме этого информируется, что подтопления были зафиксированы в самом Львове на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная.

Также в Сокольниках были затоплены автостоянки вблизи жилого комплекса «Континент».

Говорится, что в ряде нежилых зон уровень воды достигает до трех метров.

Жителей предупреждают, что по причине дальнейшего поднятия уровня воды в Зубре существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов.

Сказано: «Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили с подземных паркингов и потенциально опасных участков».

Сейчас аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако из-за непрекращающихся осадков полноценно устранить последствия подтоплений пока невозможно.

Резюмируется, что дождь во Львове начался в минувшую среду. За ночь выпало более 115% месячной нормы осадков. Согласно прогнозу, дожди в городе будут продолжаться в течение дня.

Ранее мы писали, что в конце рабочей недели украинцев ждет жаркая погода с дождями.