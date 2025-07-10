Фуникулер в Киеве закроют на ремонт более чем на месяц

Киевский фуникулер закрывается на ежегодный плановый ремонт. Как говорят в КГГА, он будет продолжаться с 14 июля по 22 августа.

«Киевпастранс» информирует, что эксперты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, а также проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.

Добавляется, что, кроме этого, в планах капитально отремонтировать узлы и агрегаты вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы.

Отмечается, что перед запуском после ремонта специалисты проведут статические и динамические испытания фуникулера под нагрузкой.

Поясняется, что ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока: в июле-августе фуникулером пользуются до двух тысяч пассажиров в день, что почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

Ранее в Киеве введено ограничение для грузового транспорта.