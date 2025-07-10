Ситуация с электричеством в Украине ухудшилась – названы причины

На утро четверга, 10 июля, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. Об этом поведали в «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «В результате неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) к сегодняшнему утру были полностью или частично были обесточены 371 населенный пункт в семи областях страны».

Добавляется, что сейчас специалисты облэнерго работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех потребителей.

В то же время информируется, что потребление электроэнергии продолжает расти и сегодня утром оно было на 1% выше, чем в это же время предыдущего дня, в среду.

Поясняется: «Причина – сохранение жаркой погоды на всей территории Украины, а также облачная погода с осадками в западных и части центральных областей. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети».

Кроме этого говорится, что вырос суточный максимум потребления – накануне вечером он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего дня, во вторник.

Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию и ограничить использование мощных электроприборов с 10-00 до 22-00.

Ранее мы писали, что в результате ночной атаки России в Киеве пострадали электрические сети.