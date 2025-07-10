Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 030 580 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 10 июля.

Сообщается, что было ликвидировано уже 1 030 580 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 011 танков, 22 972 боевые бронированные машины, 30 140 артиллерийских систем, 1 437 РСЗО, 1 193 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 44 781 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 445 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 54 656 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 929 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Келлогом в Риме.