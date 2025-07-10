Bitcoin в очередной раз обновил рекорд своей стоимости

Bitcoin снова растет в цене. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он подорожал сразу на 2,7% за сутки до 111 698 долларов.

При этом показатель достигал нового исторического максимума в 111 999,79 долларов.

Эксперты CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по двадцати биржам, информируют при этом, что стоимость Bitcoin росла на 2,72% в среднем до 111 732,61 доллара.

Ранее мы писали, что Bitcoin обвалился из-за тарифов Трампа.