Спикер Джонсон о санкциях США: Путину нужно послать четкий сигнал

Российский диктатор Владимир Путин не хочет серьезно обсуждать мир с Украиной. Поэтому США должны послать ему сигнал. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает журналист Остап Ярыш в соцсети X.

Джонсон прокомментировал законопроект о жестких санкциях против России.

«Путин продемонстрировал нежелание быть разумным и серьезно обсуждать вопросы посредничества в достижении мира, и я считаю, что мы должны послать ему сигнал — таково мое мнение», — отметил он.

Напомним, Рубио объяснил текущую политику США в отношении санкций против РФ.