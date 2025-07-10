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Новости > Дуда внезапно наехал на Украину и союзников

Дуда внезапно наехал на Украину и союзников

Агата Кловская
10.07.25 10:20
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Дуда внезапно наехал на Украину и союзников

Президент Польши Анджей Дуда в своем последнем интервью на посту неожиданно обрушился с критикой на Украину — Киев, мол, не ценит польскую помощь. Досталось от Дуды и союзникам Украины и Польши по НАТО — по мнению польского президента, они Варшаву не уважают. Об этом сообщает Polsat News.

По его словам, в контексте полномасштабного вторжения России в Украину Польша в некоторых вопросах могла бы «показать, что нас нельзя обходить или игнорировать», но этого не случилось.

«Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания. Да, делаем ремонт. Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны», — возмутился глава Польши.

Он утверждает, что Варшаву «не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через польскую территорию». Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

«Я считал, что это скандал. И в какой-то момент я открыто признаюсь, что в этом аспекте я заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом нет смысла говорить с Украиной, только с нашими союзниками. Нужно иметь смелость поговорить с немцами, американцами», — убежден Дуда.

Напомним, Дуда настаивал на участии Польши в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Тэги: Украина, Варшава, Анджей Дуда

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