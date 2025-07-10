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Новости > В Кремле отреагировали на заявления Трампа о Путине

В Кремле отреагировали на заявления Трампа о Путине

Агата Кловская
10.07.25 09:56
58
В Кремле отреагировали на заявления Трампа о Путине

В Москве спокойно относятся к жесткой риторике президента США Дональда Трампа и рассчитывают продолжать диалог с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы достаточно спокойно к этому относимся. Во-первых, у Трампа в целом довольно жёсткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее... Мы относимся к этому спокойно. Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на налаживание весьма испорченных двусторонних отношений », — заявил Песков в комментарии российским пропагандистам.

Песков выразил надежду, что США продолжат помогать с переговорами по Украине даже на фоне поставок оружия ВСУ.

«Два очень сложных раунда (переговоров в Стамбуле — ред.) состоялись. Мы ожидаем, что всё-таки третий состоится, и диалог будет продолжен. Нам нужно начать обсуждение тех меморандумов, которыми мы обменялись», — сказал он и сразу предупредил, что «это тоже будет очень сложный процесс, который не пройдет за одну ночь или один день».

Напомним, Трамп жестко наехал на Путина.

Тэги: Кремль, Дональд Трамп

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