Зеленский рассказал, о чем говорил с Келлогом в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Риме в среду, 9 июля, он обсудил санкционное давление на Россию и военную помощь Украине. Об этом свидетельствует пост главы государства, опубликованный в соцсети X.

Он добавил, что обсудил с Келлогом поставки оружия и усиление ПВО на фоне увеличения атак России.

«Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине», — говорится в сообщении лидера страны.

Напомним, Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Гааге.