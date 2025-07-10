Орбан рассказал, что положит начало концу войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина встретиться. Он считает, что это положит начало концу войны в Украине.

Чиновник сказал: «Я уверен, говорю это скорее, как старый лис, много повидавший в дипломатии, и, по сути, больше, чем любой из нынешних европейцев у власти, что прекращение огня и мир в Украине будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов. Так что телефон не поможет».

Глава правительства уверен, что если начнутся прямые переговоры, то «прекращение огня может быть достигнуто очень быстро, а если личной встречи не будет, то ситуация будет такой же ожесточенной, как сейчас, еще много-много месяцев».

Ранее Рубио заявил, что Европа исчерпала свои запасы вооружений для помощи Украине.