Шмыгаль поведал, какие объемы внешнего финансирования необходимы Украине в следующем году

В 2026-м году Украине понадобится более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования. Об этом сказал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства сказал: «Ключевым приоритетом работы Украинской платформы доноров остается финансовая состоятельность нашего государства. Правительство в конце июня внесло изменения в закон о государственном бюджете, где предусмотрело увеличение расходов на обороноспособность страны почти на 10 миллиардов долларов. Это поможет эффективно противодействовать врагу».

Подчеркивается, что внешнее финансирование критически важно для Украины, так как дает возможность направлять собственные ресурсы на оборону.

По словам чиновника, в этом году наша страна уже привлекла 22 миллиарда долларов внешнего финансирования.

Говорится: «Наши потребности во внешнем финансировании останутся на уровне более 40 миллиардов долларов. Ключевой задачей должно стать выработка механизмов и инструментов, которые позволят привлечь эти средства».

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