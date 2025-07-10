В Хмельницкой области молния ударила в Дом молитвы

В Хмельницкой области произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что тут молния ударила в Дом молитвы, в результате чего вспыхнул пожар на площади 250 квадратных метров.

Во время тушения огня тут обрушилась крыша здания, что существенно усложнило работу спасателей, та как под обломками конструкций образовались новые очаги возгорания.

К счастью, невзирая на сложности, пожарные оперативно справились с огнем.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее физик оценил вероятность попадания молнии в человека.