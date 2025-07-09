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Новости > В Европе число смертей от жары утроилось из-за изменения климата

В Европе число смертей от жары утроилось из-за изменения климата

Агата Кловская
09.07.25 14:51
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В Европе число смертей от жары утроилось из-за изменения климата

Новая оценка, проведённая международной группой учёных World Weather Attribution, показала: жара, которая охватила Европу в конце июня — начале июля, могла привести к значительно большему числу смертей из-за влияния глобального потепления.

Как пишет The New York Times, исследователи впервые провели оперативный анализ, чтобы выяснить, как изменение климата повлияло на смертность во время волны тепла. Они пришли к выводу, что количество погибших могло увеличиться втрое по сравнению с ситуацией, если бы глобального потепления не было.

Поскольку официальные данные по смертности появятся только через несколько месяцев, учёные опирались на историческую информацию о температурах и смертности. Анализ охватил 12 европейских городов, в каждом из которых был выделен самый жаркий пятидневный период между 23 июня и 2 июля.

По оценкам исследователей, из примерно 2300 предполагаемых смертей, вызванных жарой, около 1500 можно связать именно с изменением климата. В условиях без глобального потепления жертв было бы около 770. Эти данные не отражают всей картины по Европе — они касаются лишь выбранных городов, а общее число жертв по континенту, вероятно, значительно выше.

Как сообщается, изменение климата уже повысило среднюю температуру на планете примерно на 1,3 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. При этом жара в европейских городах в 2025 году была на 2–4 градуса выше, чем могла бы быть без климатических изменений. Это сделало волну жары не только более интенсивной, но и опасной для здоровья.

«Такие тепловые волны часто называют „тихими убийцами“. Большинство смертей происходят дома или в больницах и остаются незамеченными», — пояснил соавтор исследования Гарифаллос Константинудис.

Несмотря на ограничения, исследование даёт представление о масштабах угрозы, которую представляет изменение климата.

Волны тепла, которые называют «тихими убийцами», уносят жизни тысячи людей в год по всей Европе. И этот год не стал исключением.

Так, в Болонье рабочий упал и умер, когда в полдень заливал бетон на автостоянке. Еще двое мужчин старше 60 лет умерли на пляжах Сардинии, а в Палермо умерла 53-летняя женщина, которая потеряла сознание во время прогулки.

Напомним, в Киеве начали спасаться от жары с помощью рамок-распылителей.

Тэги: Европа, смертность, жара

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