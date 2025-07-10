В конце рабочей недели украинцев ждет жаркая погода с дождями

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни? Ответ дали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в четверг, 10 июля, в западных, Житомирской и Винницкой областях, на Закарпатье и Прикарпатье пройдут сильные дожди с грозами. В Киевской, Черкасской и Одесской областях местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории нашей страны должно быть сухо. Ветер юго-восточный, южный (в западных областях северо-западный), 7-12 м/с.

Ночью плюс 12-23, днем 21-34 тепла, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях воздух прогреется до плюс 35-38.

В Киеве завтра местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью около плюс 20, днем 30-32 тепла.

Информируется также, что в пятницу, 11 июля, ночью в западных, северных областях, днем на крайнем западе и северо-востоке страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет сухо. Ветер западный, юго-западный (в восточных областях юго-восточный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны днем местами шквалы 15-20 м/с.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях плюс 10-15, днем 15-20 тепла, на востоке и юго-востоке ночью плюс 21-26, днем до тепла 35-38. На остальной территории ночью плюс 14-19, днем 25-30 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью местами ожидается кратковременный дождь, днем будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.

Ранее мы писали, что проблемы с электричеством фиксируются в шести областях Украины.