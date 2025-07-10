В Киеве начали спасаться от жары с помощью рамок-распылителей

В Киеве держится жаркая погода. Бороться с ней решили с помощью рамок-распылителей воды, которые устанавливают в парках, скверах и на центральных улицах.

Об этом говорят в КГГА.

Сообщается: «Наши районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений ежегодно готовятся к летней жаре и постепенно расширяют сеть таких рамок, чтобы люди имели больше возможностей освежиться просто во время прогулки по городу. Мы стремимся, чтобы Киев был комфортным для жителей и гостей города даже в жаркий период».

Указывается на то, что данные рамки-распылители изготовлены собственными силами коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений города.

Добавляется, что в этом году рамки установят на 31 локации украинской столицы.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Киева и области об опасности.